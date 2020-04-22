Очолити Північну Корею замість Кім Чен Ина може його сестра – ЗМІ

Після того як у ЗМІ з’явилася інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у тяжкому стані після хірургічної операції, експерти почали аналізувати, хто зможе очолити країну у разі екстреної ситуації, і більшість сходиться на думці, що замінити Кіма може його сестра Кім Йо Чжон.

Про це йдеться у матеріалі Independent.

«Якщо проблеми зі здоров’ям Кім Чен Ина виявляться правдою, то саме Кім Йо Чжон, принаймні поки що, стане хранителем влади в Північній Кореї. Але зрозуміти коли саме це відбуватиметься, і як довго, буде важко встановити», - йдеться у публікації.

На думку аналітиків, Кім Йо Чжон була б очевидною заміною, якби Кім Чен Ин був недієздатним протягом певного періоду. «Мало того, що в ній тече кров династії Пекту, як називають династію Кімів, вона стала найважливішим членом режиму після нього», - зазначають автори статті.

Вони нагадали, що у квітні 2019 року Кім Йо Чжон виключили з політбюро Трудової партії, але нещодавно поновили. Крім того, вона стала віцедиректором департаменту пропаганди і агітації КНДР.

За інформацією телеканалу CNN, Кім Чен Ин 15 квітня пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена. А востаннє його бачили на публіці за чотири дні до того на засіданні уряду. Це викликало чутки про проблеми зі здоров'ям північнокорейського лідера.

Однак пізніше уряд Південної Кореї спростував ці повідомлення.

Офіційної реакції Пхеньяна на чутки про хворобу лідера досі немає.

За даними іноземних ЗМІ, останній публічний виступ лідера КНДР відбувся 11 квітня на засіданні розширеного політбюро ЦК Трудової партії у Пхеньяні. Це може вказувати на різке погіршення стану здоров'я і проведення операції на серці наступного дня.

Раніше у 2014 році Кім Чен Ин зник з публічного життя на 6 тижнів. А коли повернувся, ходив з ціпком. Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило тоді, що йому зробили операцію з видалення кисти на щиколотці.