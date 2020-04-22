У КНДР не коментують інформацію про "тяжкий стан" Кім Чен Ина

У Північній Кореї не коментують повідомлення іноземних ЗМІ про тяжкий стан здоров'я голови Кім Чен Ина.

Про це повідомляє dpa.

«Північна Корея не коментувала стан здоров'я свого лідера Кім Чен Ина після повідомлень американських ЗМІ про те, що він тяжко хворий», - йдеться у статті.

Напередодні американські ЗМІ, зокрема CNN, публікували суперечливі дані про здоров'я північнокорейського лідера, проте офіційної інформації про його стан здоров'я Пхеньян не дає.

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Станом на середу, 22 квітня, північнокорейські державні ЗМІ теж не висвітлювали поточне місцезнаходження лідера.

Водночас, в офісі президента Південної Кореї заявили, що немає жодних ознак того, що у північнокорейського лідера серйозні проблеми зі здоров'ям.