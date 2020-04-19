ЗМІ повідомили про випадки коронавірусу у КНДР
Про це повідомляє Radio Free Asia.
"Представники влади Північної Кореї повідомляли громадянам на публічних лекціях про те, що вже наприкінці березня в країні були підтверджені випадки коронавірусу, що суперечить, твердженням Пхеньяна про те, що на території держави немає випадків коронавірусу, попри його наявність у сусідніх країнах", - повідомили джерела RFA.
За словами співрозмовників видання, лектори казали, що в КНДР були випадки захворювання хворобою COVID-19, але не уточнювали точне число випадків.
Лектори повідомляли, що підтверджені випадки захворювання мали місце у Пхеньяні, провінції Південний Хванхе та провінції Північний Хамгьон.
На міжнародному рівні Північна Корея досі офіційно не оголосила про підтверджені випадки коронавірусу на своїй території.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.