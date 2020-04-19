ЗМІ повідомили про випадки коронавірусу у КНДР

Чиновники Північної Кореї на публічних лекціях розповідали громадянам, що в кінці березня в країні були підтверджені випадки коронавірусу, попри офіційні заяви Пхеньяна, що в країні досі не було випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Radio Free Asia.

"Представники влади Північної Кореї повідомляли громадянам на публічних лекціях про те, що вже наприкінці березня в країні були підтверджені випадки коронавірусу, що суперечить, твердженням Пхеньяна про те, що на території держави немає випадків коронавірусу, попри його наявність у сусідніх країнах", - повідомили джерела RFA.

За словами співрозмовників видання, лектори казали, що в КНДР були випадки захворювання хворобою COVID-19, але не уточнювали точне число випадків.

Лектори повідомляли, що підтверджені випадки захворювання мали місце у Пхеньяні, провінції Південний Хванхе та провінції Північний Хамгьон.

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На міжнародному рівні Північна Корея досі офіційно не оголосила про підтверджені випадки коронавірусу на своїй території.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.