До парламенту Південної Кореї вперше обрали втікача з КНДР

Колишній заступник північнокорейського посла у Лондоні Тхе Йонг Хо обраний до парламенту Південної Кореї під час виборів, що відбулись у четвер.

Про це повідомляє AFP.

«Колишній високопоставлений дипломат Північної Кореї здобув парламентський мандат у Сеулі у четвер. Таким чином він став першим утікачем (з КНДР – ред.), що був обраний південнокорейськими виборцями (до парламенту - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму мажоритарному окрузі у Сеулі він набрав 58,4% голосів.

Сам новообраний депутат назвав свою перемогу історичною для Кореї.

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Тхе Йонг Хо працював заступником КНДР у Лондоні, а у 2016 році втік до Південної Кореї, розчарувавшись у правлінні Кім Чен Ина. Після втечі він жорстко критикував режим у Пхеньяні та мирний підхід південнокорейського президента Муна Чже Іна до зближенняПівдня і Півночі.

Раніше повідомлялося, що на виборах до Національних зборів (парламенту) Республіки Корея 21-го скликання, які пройшли на тлі пандемії коронавірусу, перемогу здобув правлячий блок на чолі з Демократичною партією.