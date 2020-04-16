У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 осіб

У Південній Кореї коронавірус діагностували вдруге у 141 пацієнта, що раніше одужав від недуги.

Про це інформує CNN.

"Загалом у 141 людини, з раніше підтвердженим одужанням від хвороби Covid-19, знову діагностували захворювання", - повідомили у Центрі контролю та профілактики захворювань Південної Кореї (KCDC).

Наразі KCDC проводить розслідування причин повторного інфікування людей.

Як зазначається, більшість експертів вважають малоймовірним, що хтось може повторно інфікуватися коронавірусом через такий короткий проміжок часу після одужання. Одним з пояснень вчені називають проблеми з тестуванням або різні кількості вірусної РНК в організмі пацієнтів.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та 136116 осіб померли.

Фото: CTK Photo