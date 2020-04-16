У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 осіб

У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 осіб

Укрінформ
У Південній Кореї коронавірус діагностували вдруге у 141 пацієнта, що раніше одужав від недуги.

Про це інформує CNN.

"Загалом у 141 людини, з раніше підтвердженим одужанням від хвороби Covid-19, знову діагностували захворювання", - повідомили у Центрі контролю та профілактики захворювань Південної Кореї (KCDC).

Наразі KCDC проводить розслідування причин повторного інфікування людей.

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Як зазначається, більшість експертів вважають малоймовірним, що хтось може повторно інфікуватися коронавірусом через такий короткий проміжок часу після одужання. Одним з пояснень вчені називають проблеми з тестуванням або різні кількості вірусної РНК в організмі пацієнтів.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та 136116 осіб померли.

Фото: CTK Photo

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