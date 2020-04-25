Китай направив до КНДР медиків для консультацій Кім Чен Ина

Влада КНР відправила до Північної Кореї групу медичних фахівців, які консультуватимуть лідера КНДР Кім Чен Ина щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Китай направив групу медичних експертів до Північної Кореї, які мають консультувати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина", - йдеться у повідомленні.

Відрядження китайських експертів відбувається на тлі суперечливих повідомлень про стан здоров'я північнокорейського лідера.

За інформацією анонімних джерел видання, делегація на чолі з високопосадовцем Департаменту міжнародних зв'язків Комуністичної партії Китаю виїхала з Пекіна до Північної Кореї у четвер. Цей департамент є основним органом влади у КНР, що курує співробітництво з сусідньою КНДР.

Згідно з повідомленням південнокорейських медіа, Кім Чен Ин, ймовірно, 12 квітня пройшов медичні процедури, пов’язані з лікуванням серцево-судинної системи.

Деякі південнокорейські чиновники та китайські чиновники з департаменту міжнародних зв’язків сумніваються у правдивості повідомлень про те, що Кім Чен Ин має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялося, інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина почала з’являтися після того, як 15 квітня він пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Після цього телеканал CNN із посиланням на джерела в американському уряді повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про загрозу життю північнокорейського лідера після нібито перенесеної ним операції на серці.