Трамп не вірить у погіршення здоров'я Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп вважає, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідає дійсності.

Про це він заявив на брифінгу у четвер, повідомляє CNBC.

«Я думаю, що повідомлення (про стан Кім Чен Ина – ред.) не відповідають дійсності, дозвольте мені так сказати. Я чув, що повідомлення було недостовірним. Я сподіваюся, що відомості недостовірні», - сказав Трамп, відповідаючи на питання чи відомо йому про стан Кім Чен Ина.

Як повідомлялося раніше, за інформацією телеканалу CNN, Кім Чен Ин 15 квітня пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена. А востаннє його бачили на публіці за чотири дні до того на засіданні уряду. Це викликало чутки про проблеми зі здоров'ям північнокорейського лідера.

Однак пізніше уряд Південної Кореї спростував ці повідомлення.

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Офіційної реакції Пхеньяна на чутки про хворобу лідера досі немає.

За даними іноземних ЗМІ, останній публічний виступ лідера КНДР відбувся 11 квітня на засіданні розширеного політбюро ЦК Трудової партії у Пхеньяні. Це може вказувати на різке погіршення стану здоров'я і проведення операції на серці наступного дня.

Фото: The White House