Кім Чен Ин написав листа президенту Південної Кореї через коронавірус

Глава КНДР Кім Чен Ин направив президенту Південної Кореї Мун Чже Іну особистого листа у зв'язку з поширенням коронавірусу на Корейському півострові.

Про це журналістам розповіли в адміністрації глави Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

«Лідер КНДР заявив, що без зайвого галасу підтримає боротьбу Південної Кореї проти Cоvid-19 і висловив свою незмінну дружбу і довіру до Муна», - заявив помічник президента Південної Кореї зі зв'язків з громадськістю Юн До Хан.

Він додав, що Кім Чен Ин висловив стурбованість щодо здоров'я Муна.

Помічник Мун Чже Іна зазначив, що Кім Чен Ин також торкнувся теми політичної ситуації навколо Корейського півострова.

Президент Південної Кореї у відповідь надіслав листа північнокорейському колезі, висловивши вдячність.

Рідкісний обмін листами двох лідерів стався на тлі того, що у Південній Кореї зафіксували 5766 підтверджених випадків зараження коронавірусом із початку спалаху епідемії 20 січня.

Офіційної інформації про інфікованих коронавірусом у Північній Кореї немає.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померло 3286 осіб.