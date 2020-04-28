У Туреччині введуть комендантську годину на три дні

У 31 провінції Туреччини знову буде запроваджено комендантську годину із повною забороною виходити з дому.

Дія комендантської години триватиме три доби: почнеться опівночі з 30 квітня на 1 травня та триватиме до опівночі з 3 на 4 травня.

Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу.

«1-3 травня буде запроваджено триденну комендантську годину», - повідомив президент.

За його словами, у протидії коронавірусу країна вже бачить «світло в кінці тунелю».

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«Ми готуємо комплексну програму по нормалізації життя в країні… Ми усвідомлюємо кожен крок, який робимо, не порушуючи пріоритетів у галузі охорони здоров'я та відповідно до порад наших вчених», - запевнив Ердоган.

Він також повідомив, що Туреччина надала допомогу 55 країнам. Сьогодні вантаж з меддопомогою відправлять в США.

Як повідомлялося, на минулому тижні комендантська година у 31 провінції тривала 4 дні, що було пов’язано з обмеженнями святкування 23 квітня державного свята Національного суверенітету та Дня захисту дітей. 1 травня Туреччина відзначатиме державне свято - День праці й солідарності.

Фото: AA