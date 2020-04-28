В Австрії скасовують режим самоізоляції

З огляду на зменшення поширення COVID-19 в Австрії з 1 травня буде скасовано обмеження виходу з дому, але громадянам потрібно буде зберігати дистанцію 1 метр та не збиратися в групи більше 10 людей.

Про це заявив на пресконференції у вівторок федеральний міністр Австрії з питань соціального захисту й охорони здоров'я Рудольф Аншобер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З 16 березня і по кінець цього місяця, до четверга вечора, у нас діють обмеження виходу, які були дуже великими, але вони були і є ключовими у нашому успіху. І сьогодні ми можемо повідомити, що вже можна припинити ці обмеження виходу на вулицю. З огляду на сьогоднішню ситуацію, цифри та дані, потреби у їх продовженні немає", - заявив він.

За словами міністра, з 1 травня і по кінець червня діятиме нове правило.

"Це правило означає, що з 1 травня і до кінця червня ми будемо знаходитися на етапі, при якому громадянам буде дозволено виходити і при якому треба буде дотримуватися у громадських місцях дистанції 1 метр від людей, з яким немає спільного проживання", - зазначив Аншобер.

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Крім того, в країні будуть дозволені зібрання у кількості не більше 10 осіб. Це не стосується проведення мітингів та демонстрацій – регулювання з цього приводу буде прийнято згодом.

Глава МОЗ вказав на те, що в Австрії вдалося зменшити поширення COVID-19, і протягом останнього тижня кількість нових випадків інфікувань не перевищує 100. За його словами, зростання кількості нових захворювань становить менше 1%, а в останні дні – 0,4%-0,6%.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє обмеження виходу з дому. На вулицю дозволено виходити у чотирьох випадках: у разі невідкладної професійної діяльності, за продуктами чи в аптеку, для допомоги іншим людям або ж, "щоб не зірвало дах" від перебування у чотирьох стінах, для прогулянки (заняття спортом). При цьому дозволена будь-яка діяльність на свіжому повітрі за умови, якщо це робиться разом з особами, які живуть в одному домогосподарстві й тримаються на відстані не менше одного метра від інших людей (ходьба, їзда на велосипеді чи мотоциклі, біг, піші прогулянки тощо).

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більше, ніж 211 тисяч летальних.