В Італії від COVID-19 померли понад 150 лікарів

В Італії від COVID-19 померли понад 150 лікарів

Укрінформ
Унаслідок захворювання на коронавірусну хворобу в Італії померло понад 150 лікарів від початку епідемії в країні.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на Федерацію лікарів Італії (FNOMCEO).

«Чисельність загиблих від коронавірусу лікарів в Італії зросла до 151, коли в понеділок помер ще один лікар», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сюди входять як практикуючі лікарі, так і ті, хто вийшов на пенсію, але повернувся до роботи для боротьби з пандемією.

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Крім того, раніше повідомлялося, що від COVID-19 в Італії померли більше 30 медсестер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, з них 211 609 летальних та 922 581 людина одужала.

До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).

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