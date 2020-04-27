Маски у транспорті та магазинах Німеччини стали обов’язковими

Останніми тижнями ФРН закупила сотні мільйонів захисник масок і з понеділка, 27 квітня, майже по всій країні набрало чинності правило обов’язкового носіння масок в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Бундесвер разом з іншими відомствами із початку березня забезпечив доставку в Німеччину 256 млн хірургічних масок, 30 млн масок із захистом FFP2 і 22 млн із захистом FFP3», - поінформувала міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, зустрічаючи літак Ан-225 «Мрія», який доставив з Китаю, серед іншого, 10,3 млн масок.

Маски будуть передані переважно медичним закладам.

Тим часом громадяни з понеділка мають носити захисні засоби, насамперед, у транспорті та магазинах, а в деяких землях передбачили чималі штрафи за порушення нового правила – від 10 до 150 євро.

Найбільші штрафи – 150 євро – запровадила Баварія. Власникам крамниць, які не забезпечать захист своїх продавців, там загрожує до 5 тис. євро штрафу. Тим часом у 10 землях, зокрема в Берліні, штрафи не передбачені, влада розраховує на відповідальне ставлення громадян, а власників магазинів за відсутність масок обіцяє штрафувати на 500-1000 євро.

Профспілки поліцейських критикують такий підхід і вимагають уніфікованого підходу до розміру штрафів.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 27 квітня в країні зафіксовано 155 193 випадки інфікування CОVID-19, з яких 1 018 - за останню добу. Це найнижчий показних за останні тижні. Померло за весь час 5750 людей.