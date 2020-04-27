Сили Асада заявляють про перехоплення ракет Ізраїлю, є загиблі та поранені

Сили Асада заявляють про перехоплення ракет Ізраїлю, є загиблі та поранені

Укрінформ
Сирійська протиповітряна оборона перехопила ізраїльські ракети, випущені з повітряного простору Лівану в бік сирійської території, та збила більшість із них. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє сирійське державне інформагентство SANA.

«Троє мирних жителів були вбиті, а четверо інших отримали поранення, зокрема і дитина, через ракетну агресію Ізраїлю…», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ракета впала на житлові будинки у Худжайрі та Адлії на околицях Дамаска.

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Деталі інциденту не уточнюються.

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