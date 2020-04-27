Литва пом'якшує карантин: відкриває храми, музеї, салони краси й вуличні кафе

З понеділка в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину - зокрема, при дотриманні особливих вимог відкриються храми, музеї, вуличні кафе і салони краси.

Про це повідомляє портал Delfi.

«З 27 квітня в Литві набирає чинності новий етап пом'якшення карантину - при дотриманні певних вимог відкриються вуличні кафе, салони краси та музеї, дозволено займатися спортом на вулиці, відкриються храми», - йдеться в повідомленні.

Карантинні вимоги дещо пом'якшені за умови дотримання жорстких вимог безпеки. Щоб полегшити відновлення діяльності кафе, Вільнюський муніципалітет дозволив їм використовувати парки і сквери в центрі столиці. При цьому у вуличних кафе за одним столиком можуть сидіти не більше двох осіб, столики повинні стояти на відстані двох метрів.

Культурні, розважальні, спортивні установи можуть відвідувати групи не більше двох осіб. Винятки стосуються членів однієї сім'ї. Перукарні та манікюрні салони відновлюють роботу - у них діє правило одна людина на 10 квадратних метрів. Солярії, масажні кабінети, тату-салони поки не будуть відкриті.

З понеділка також дозволено проводити іспити з водіння, займатися гольфом, тенісом, стрільбою на вулиці, відвідувати парки, зоопарки та ботанічні сади просто неба. Усюди необхідно дотримуватися дистанції.

Конференція єпископів повідомила, що з понеділка у храмах щодня, за винятком неділі, будуть проходити служби за участю віруючих, кількість відвідувачів буде обмежена.

З понеділка також відкриваються дитячі садки для дітей, чиї батьки повинні виходити на роботу.

Носіння масок у громадських місцях залишається обов'язковим, за винятком випадків, коли люди їдять і п'ють у закладах громадського харчування.

Карантин у Литві діє до 11 травня.

Станом на 27 квітня в Литві підтверджені 1449 випадків коронавірусу, 41 людина померла.

Фото: Rafael Achmedov