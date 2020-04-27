Volkswagen поновив виробництво на головному заводі

Німецький автомобільний гігант Volkswagen відновив 27 квітня виробництво на своєму головному заводі у Вольфсбурзі.

Про це заявив журналістам керівник торгової марки Volkswagen Ральф Брандштаттер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Всі щасливі повернутися на робочі місця, знову бачити перспективу. Ми хочемо знову запустити виробництво ще й тому, що від автоіндустрії залежить багато інших виробництв, від нас залежать 8,8 млн робочих місць», - наголосив Брандштаттер.

У виробничий цех прийшов привітати працівників особисто прем’єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вейл. Він оцінив як «зразкові» запроваджені на заводі заходи безпеки для захисту працівників від коронавірусної інфекції.

У понеділок о 6.30 ранку на завод прийшли близько 8000 працівників. На першому етапі робочі працюватимуть в одну зміну із зниженою пропускною спроможністю та тривалістю циклу. Багатозмінна робота почнеться з наступного тижня.

Виробництво розпочинається з моделі Golf; з рівня у 10-15 відсотків потужностей (близько 1400 машин до кінця тижня), які передбачається збільшити до 40% (6000 автомобілів) наступного тижня, інформує концерн на своєму сайті. Виробництво моделей Tiguan і Touran, а також SEAT Tarraco починається в середу.

Одночасно відновили роботу близько 2600 постачальників Volkswagen.

Читайте також: Демонстрація проти карантину зібрала близько тисячі мешканців Берліна

Як повідомлялося, минулого тижня запустив виробництво завод VW у Цвікау з електрокаром ID.31.

У середу планується зустріч голів урядів земель Баварія, Нижня Саксонія та Баден-Вюртемберг, у яких розташовані основні автовиробничі потужності ФРН.

За оцінкою експерта галузі Фердінанда Дуденгеффера, внаслідок коронакризи виробництво автомобілів у ФРН цього року скоротиться до 3,8 мільйона одиниць, що означає падіння виробництва на 25% у порівнянні з 2018 роком. Різке падіння попиту на автомобілі загрожує скороченням близько 100 тисяч робочих місць або 12% від нинішніх. Наразі в промисловості зайняте майже 830 тисяч людей.