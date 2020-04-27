Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
Про це заявив журналістам керівник торгової марки Volkswagen Ральф Брандштаттер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Всі щасливі повернутися на робочі місця, знову бачити перспективу. Ми хочемо знову запустити виробництво ще й тому, що від автоіндустрії залежить багато інших виробництв, від нас залежать 8,8 млн робочих місць», - наголосив Брандштаттер.
У виробничий цех прийшов привітати працівників особисто прем’єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вейл. Він оцінив як «зразкові» запроваджені на заводі заходи безпеки для захисту працівників від коронавірусної інфекції.
У понеділок о 6.30 ранку на завод прийшли близько 8000 працівників. На першому етапі робочі працюватимуть в одну зміну із зниженою пропускною спроможністю та тривалістю циклу. Багатозмінна робота почнеться з наступного тижня.
Виробництво розпочинається з моделі Golf; з рівня у 10-15 відсотків потужностей (близько 1400 машин до кінця тижня), які передбачається збільшити до 40% (6000 автомобілів) наступного тижня, інформує концерн на своєму сайті. Виробництво моделей Tiguan і Touran, а також SEAT Tarraco починається в середу.
Одночасно відновили роботу близько 2600 постачальників Volkswagen.
Як повідомлялося, минулого тижня запустив виробництво завод VW у Цвікау з електрокаром ID.31.
У середу планується зустріч голів урядів земель Баварія, Нижня Саксонія та Баден-Вюртемберг, у яких розташовані основні автовиробничі потужності ФРН.
За оцінкою експерта галузі Фердінанда Дуденгеффера, внаслідок коронакризи виробництво автомобілів у ФРН цього року скоротиться до 3,8 мільйона одиниць, що означає падіння виробництва на 25% у порівнянні з 2018 роком. Різке падіння попиту на автомобілі загрожує скороченням близько 100 тисяч робочих місць або 12% від нинішніх. Наразі в промисловості зайняте майже 830 тисяч людей.