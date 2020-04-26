Демонстрація проти карантину зібрала близько тисячі мешканців Берліна

У столиці Німеччини близько тисячі людей узяли участь в акції протесту проти карантину, повязаного з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

«Попри заборону на демонстрації близько тисячі осіб вийшли в суботу, 25 квітня, в Берліні на протест проти карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією Covid-19.

Демонстранти зібралися на площі Рози Люксембург… Поліцейські неодноразово зверталися до протестувальників з вимогою розійтися, деякі демонстранти були затримані», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згодом учасники акції розійшлися самі. Серед них були представники різних політичних течій, зокрема праві популісти. Проте на демонстрацію вийшли й люди без політичної орієнтації.

Противники карантину виходять на вулиці Берліна щотижня, нагадує DW. Нинішня акція стала вже четвертою від часу запровадження обмежень.

Фото: DPA