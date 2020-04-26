Іспанія з 2 травня послабить карантин

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував послаблення карантинних обмежень з 2 травня - іспанцям буде дозволено виходити гуляти.

Про це повідомляє El Pais.

«Якщо розвиток пандемії розвиватиметься в позитивному ключі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо», - заявив Санчес.

Він зазначив, що послаблення карантинних заходів щодо пересування відбуватиметься протягом травня, «і ми подивимося, що станеться в червні».

Як зазначає видання, це другий випадок, коли іспанський уряд намагається послабити суворі карантинні заходи, які були накладені з 14 березня. Починаючи від сьогодні дітям до 13 років дозволено гуляти по одній годині на день в супроводі дорослого.

Фото: АА