В Іспанії 20% інфікованих коронавірусом - медики

В Іспанії 20% від загальної кількості інфікованих коронавірусом — медичні працівники.

Про це повідомляє El Pais.

"Іспанія є країною з найбільшою кількістю інфікованих (коронаврусною хворобою - ред.) серед медичних працівників. 20% пацієнтів належать до цієї професії, у порівнянні з 10% в Італії та 3% у США", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний показник зафіксовано лише у регіоні Ломбардія - епіцентрі епідемії коронавірусу в Італії.

В Іспанії, за даними міністерства охорони здоров’я станом на п’ятницю, 24 квітня, серед хворих на коронавірус було понад 35 тисяч працівників сфери охорони здоров’я. Причиною такої великої кількості хворих серед іспанських медиків називають нестачу засобів захисту.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 померли.

Фото: AA