Індонезія через коронавірус поставила "на паузу" перенесення столиці

Уряд Індонезії зробив паузу у процесі перенесення столиці з міста Джакарта на острів Калімантан, а виділені на це бюджетні кошти спрямують на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Straits Times.

"Інвестиції уряду Індонезії у мегапроєкт перенесення столиці країни призупинені, оскільки країна концентрує увагу на витратах задля стримування епідемії коронавірусу, втім переміщення столиці може продовжитись наступного року", - заявив міністр фінансів Індонезії Шрі Муляні Індраваті.

Проєкт президента Джоко Відодо розміром у 33 мільярдів доларів США щодо переміщення столиці найбільшої економіки Південно-Східної Азії, ще не затверджений парламентом Індонезії. Однак уряд вже виділив певні кошти на придбання земельних ділянок цього року.

Міністерство громадських робіт, що реалізує проєкт, перерозподілило більшу частину своїх витрат, включаючи частину, виділену на інфраструктурні проєкти, на заходи з боротьби з пандемією Covid-19, зазначив міністр Індраваті.

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Водночас Індонезії продовжує тендер на розробку генерального плану нового столичного міста, яке поки не має назви, та буде побудоване у провінції Східний Калімантан.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.

Фото: Dino Adyansyah, ABC News