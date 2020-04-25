У Федерації Боснія і Герцеговина скасували комендантську годину

У Федерації БіГ (один із суб’єктів Боснії і Герцеговини) у п’ятницю було офіційно скасовано комендантську годину.

Про це повідомляє Klix.

"Федеральний штаб цивільного захисту прийняв у п’ятницю рішення про скасування комендантської години у Федерації Боснії та Герцеговини", - йдеться в повідомленні.

Таке розпорядження було видане після відповідного рішення конституційного суду БіГ.

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Раніше у Боснії у зв'язку з епідемією коронавірусу були введені обмеження, згідно з якими людям похилого віку та дітям взагалі не дозволялося залишати своє помешкання, проте суд постановив, що такі обмеження порушують конституційні права і свободи громадян.

Відтепер людям старше 65 років дозволять залишати свої домівки з 09:00 до 13:00 у понеділок, середу та п’ятницю. Тим, хто молодше 18 років, буде дозволено виходити у вівторок, четвер і суботу з 14:00 до 20:00.

Варто зауважити, що боснійський конституційний суд у своєму рішенні зазначив, що «необхідно і надалі дотримуватися правил соціального дистанціювання та інших обмежувальних заходів».

У Боснії офіційно зафіксовано 1421 випадок коронавірусу і 55 смертей серед інфікованих.

Варто зауважити, що цілий ряд країн Європи, зокрема Сербія, де були запроваджені найжорсткіші у світі карантинні заходи, цього тижня поступово почали процес виходу з карантину.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 830 082 випадки зараження коронавірусом, з них 197 246 летальні, 798 776 особи одужали.