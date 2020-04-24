Сербсько-угорський кордон частково відкрили для фермерів

Людям із Угорщини та Сербії із четверга дозволено перетинати кордон між цими державами, якщо це пов’язано з сільським господарством чи іншою роботою.

Про це повідомляє N1.

"Із четверга люди з Угорщини й Сербії отримали дозвіл перетинати між країнами, якщо вони працюють там чи обробляють землю в прикордонній місцевості", - йдеться в повідомленні.

Угорський глава МЗС Петер Сійярто наголосив, що перетин буде можливий у трьох пунктах. Такий дозвіл став наслідком угоди із сербською стороною та численних прохань депутатів та громадян обох країн.

Як повідомлялося, в Сербії з середини березня у зв’язку з пандемією коронавірусу були введені найжорсткіші у світі карантинні заходи, що включають повне закриття кордонів та щоденну комендантську годину з 5 вечора до 5 ранку. З цього понеділка сербська влада анонсувала поступове послаблення обмежень.