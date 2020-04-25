Трамп підписав новий пакет допомоги бізнесу та медицині на майже пів трильйона

Президент США Дональд Трамп затвердив у п’ятницю закон з новим пакетом економічної допомоги для малого бізнесу США та медичної системи, у тому числі розширеного тестування на COVID-19 із загальним фінансуванням у $484 мільярди.

Свій підпис під документом президент США поставив під час спеціальної церемонії в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я підписав Закон з програмою захисту доходів та поліпшення системи охорони здоров'я", - заявив Трамп.

Закон передбачає виділення додаткових $320 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 мільярдів для лікарень, $25 мільярдів на тестування, $60 мільярдів на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій, а також іншу допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт цього закону напередодні повністю ухвалили обидві палати Конгресу США. Новий закон, таким чином, доповнить масштабний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця з метою пом'якшення наслідків від пандемії коронавірусу для економіки США.