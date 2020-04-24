Трамп думає над продовженням карантину після 1 травня

Попри заяви, озвучені раніше, щодо якнайшвидшого запуску економіки США, президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість продовження карантинних заходів після 1 травня, коли мають завершитися поточні обмеження.

Про це він сказав у четвер, повідомляє CNN.

"Ми можемо вийти за рамки цього", - відповів Трамп на запитання, чи може він продовжити дію карантинних заходів, які в США називають "рекомендаціями соціального дистанціонування", після того як вони завершаться в останній день квітня.

Водночас, президент США висловив очікування, що найгірше мине до початку літа.

"Отже, поки ми не відчуємо, що вже безпечно, ми будемо продовжувати (карантинні заходи – ред.)", - зауважив Трамп.

Нагадаємо: на початку пандемії Дональд Трамп висловив намір запустити економіку країни до Великодня. Наприкінці квітня він виступав із закликами поновити економічну діяльність вже незабаром в окремих штатах США.

Фото: Білий дім