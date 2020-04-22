Трамп: США припинять видачу "зелених карт" на два місяці

Припинення видачі "зелених карт" новим мігрантам, про що оголосив президент США, буде тимчасовим - на 60 днів, аби забезпечити робочими місцями американських громадян після карантину.

Про це Трамп заявив на брифінгу в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Було б неправильним і несправедливим замінити американців, які втратили роботу через вірус, новими працівниками-іммігрантами", - зазначив Трамп.

Він підкреслив, що насамперед потрібно подбати про американських працівників.

"Це діятиме впродовж 60 днів", - зазначив президент, додавши, що надалі залишає за собою можливість переглянути цей термін чи умови обмежень.

"Моє розпорядження поширюватиметься лише на осіб, які бажають отримати постійне місце проживання, тобто тих, хто зголосився на "зелені картки", - уточнив Трамп.

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Водночас він зазначив, що це не застосовуватиметься іноземців, які тимчасово в'їжджають до США.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив про намір підписати указ щодо припинення імміграції до Сполучених Штатів.

Фото: The White House