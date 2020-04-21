Трамп хоче призупинити імміграцію до США через коронавірус
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати указ про припинення імміграції до Сполучених Штатів через пандемію коронавірусної інфекції.
Про це він написав у Twitter.
«З огляду на напад з боку невидимого ворога, а також необхідність захистити робочі місця наших великих американських громадян, я підпишу указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів!», - заявив Трамп.
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у США становить 792 913 осіб, померли 42 517 осіб.
Фото: The White House