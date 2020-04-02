У США за кілька тижнів роботу втратили близько 10 мільйонів людей

Протягом двох останніх тижнів близько 10 мільйонів мешканців Сполучених Штатів залишилися без роботи.

Про це йдеться у звіті міністерства праці США.

"Станом на 28 березня кількість заявок щодо пошуку нового місця праці становила 6 648 000", - зазначається у звіті.

За даними міністерства, у США протягом двох останніх тижнів утратили роботу близько 10 млн людей. Тиждень тому відомство отримано 3,3 млн первинних заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям.

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Як повідомлялося, загальна кількість американців, інфікованих коронавірусом Covid-19, перевищила 200 тисяч. Такі темпи поширення хвороби серйозно загрожують найбільшій економіці світу. За даними Інституту економічної політики США, до липня у країні налічуватиметься близько 20 млн безробітних.