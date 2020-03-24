Трамп сподівається "включити" економіку до Великодня

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Сполучені Штати відновлять економічну діяльність після карантину до Великодня, який відзначатиметься в США 12 квітня.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News 24 березня.

"Мені би хотілося, щоби країна включилася й була би готова взятися за справи до Великодня", - заявив президент США. Водночас він підкреслив, що в іншому разі економіка Сполучених Штатів втратить свою потужність і припинить бути процвітаючою.

У цьому зв'язку він апелював до втрат від грипу й автокатастроф у країні попри поради його помічників, а також експертів ухилятися від таких порівнянь.

"Ми втрачаємо тисячі й тисячі людей через грип. Але ми не відключаємо економіку. Ми також втрачаємо набагато більше у автомобільних інцидентах", - зауважив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж останнього тижня в Сполучених Штатах реєструється по кілька тисяч нових хворих на коронавірус. Усього в країні, за офіційними даними, зараз налічується 49.768 інфікованих осіб. Найгірша ситуація спостерігається у штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія.

Фото: The White House