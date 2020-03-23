Коронавірус у США: головний санлікар Адамс б’є на сполох

Головний санітарний лікар США доктор Джеромі Адамс попередив, що ситуація з коронавірусом у США, яка за останній тиждень вивела країну на третє місце за кількістю захворювань у світі, ще більше погіршиться впродовж наступних днів.

Про це він заявив у понеділок у інтерв'ю телеканалу NBC News в понеділок.

"Я хочу, щоб Америка зрозуміла, цього тижня буде ще гірше", - заявив Адамс.

За його словами, вірус стрімко поширюється, натомість багато людей – особливо молодь – не виконують вказівок залишатися вдома та дотримуватися соціального дистанціювання (не наближатися до інших принаймні на два метри).

Він зазначив, що люди збираються на пляжах Каліфорнії, прямують на "Черрі Блассам" (щорічне цвітіння вишень) в районі Національного молу у Вашингтоні та в інших місцях.

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Адамс виступив зі зверненням до американців на тлі жахливого загострення ситуації із поширенням коронавірусу по всій країні. Так, лише минулого понеділка був зафіксований різкий стрибок по захворюваності – до 3,5 тис. людей Втім, впродовж наступних семи днів ситуація різко погіршилася, коли щодня повідомлялося про кілька тисяч нових хворих.

Станом на понеділок, 23 березня, у США зареєстровано 35 345 інфікованих на Covid-19. Щонайменше 473 людини померли. Найгірша ситуація спостерігається в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія.

За даними Worldometers, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Фото: Sarah Sholes/Harvard Chan School