Кількість хворих у США за тиждень зросла майже всемеро

Більш як половина штатів США припинила роботу навчальних закладів, в осередках спалаху коронавірусу місцева влада примусово закриває ресторани та розважальні комплекси.

Наступним кроком може стати скасування всіх заходів за участі понад 50 людей, повідомляє CNN.

"Центр контролю за захворюваннями рекомендує скасувати або відкласти заходи за участю понад 50 людей упродовж наступних восьми тижнів", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, ця рекомендація спрямована на "зменшення поширення вірусу".

Тим часом принаймні у 29 з 50 штатів скасовані заняття в навчальних закладах. Подекуди місцева влада розпорядилася також закрити ресторани, бари, кав'ярні. Такі обмеження вже введені, зокрема, в Іллінойсі, Огайо, Массачусетсі, Пенсильванії й штаті Вашингтон. У Лас-Вегасі закрилася частина казино.

Про намір закрити всі осередки нічного життя в Нью-Йорку – клуби, розважальні заклади, театри – у неділю офіційно заявив мер мегаполіса Білл де Блазіо.

Тим часом, кількість захворювань у США продовжує стрімко зростати: лише за тиждень - майже в сім разів. Якщо минулого понеділка заражених коронавірусом було близько п'яти сотень, то у неділю ввечері їх налічувалося 3482. При цьому повідомляється вже про 65 летальних випадків. COVID-19 підтверджено в усіх штатах, крім Західної Вірджинії. Найбільше інфікованих - у штатах Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнія.

Загалом, за даними Медичного університету Джона Гопкінса, станом на шосту ранку понеділка, 16 березня, у світі зареєстровано 169 тис. 387 випадків зараження коронавірусом COVID-19. 6513 хворих померли, 77 тис. 257 осіб одужали.

Фото: AA