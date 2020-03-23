Президент США Дональд Трамп визнав штат Вашингтон зоною великого лиха через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Сьогодні (22 березня – ред.) президент Дональд Дж. Трамп оголосив штат Вашингтон зоною великого лиха, і розпорядився надати федеральну допомогу штату, племінній владі і місцевому уряду, щоб подолати наслідки в районах, уражених пандемією коронавірусу 2019 (Covid-19)», - йдеться у повідомленні.

Рішення президента забезпечує федеральне фінансування для надання кризового консультування постраждалим особам у всіх районах штату Вашингтон.

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Федеральні кошти також виділятимуться місцевим органам влади і деяким приватним некомерційним організаціям (НКО), включно з прямою фінансовою допомогою.

Голова Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) Міністерства внутрішньої безпеки США Піт Гейнор призначив координатором федеральних операцій з ліквідації наслідків епідемії Майкла О'Хару.

За даними сайту Worldometers, станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Зокрема у США коронавірус діагностували у більше ніж 35 тисяч осіб. 458 осіб померли від вірусу.

Фото: The White House