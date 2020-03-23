У США вперше коронавірусом заразився сенатор

У США вперше діагностували коронавірус Covid-19 у сенатора - республіканця Ренда Пола.

Про це йдеться у його Twitter.

«У сенатора Ренда Пола виявилася позитивною реакція на Covid-19. Він почувається добре і перебуває на карантині», - йдеться у заяві.

Як зазначається, у Пола, сенатора від штату Кентукі, немає симптомів захворювання - його перевірили з огляду на велику кількість подорожей. Йому також не було відомо про прямий контакт із інфікованою людиною.

Після закінчення карантину сенатор очікує повернутися на роботу. Десять днів тому його офіс у Вашингтоні перейшов на дистанційну роботу, тому практично жоден співробітник не контактував із сенатором Рендом Полом.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, 14 704 людини померли.

У США зафіксовано більше 35 тис. інфікованих коронавірусом, 457 людей померло.