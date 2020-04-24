Конгрес США ухвалив новий масштабний пакет підтримки бізнесу та медицини

Палата представників США слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт з майже пів трильйона доларів на допомогу малому бізнесу й системі охорони здоров'я Сполучених Штатів у період пандемії.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт, який передбачає виділення $484 мільярдів на підтримку американського бізнесу та лікарень, підтримали 388 членів нижньої палати. Проти висловилися чотири республіканці й одна представниця Демократичної партії, один законодавець утримався.

Таким чином, обидві палати затвердили документ, який тривалий час обговорювався між демократами й республіканцями в Конгресі, а також представниками Білого дому. Тепер його має підписати президент США.

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США одностайно підтримав законопроєкт у вівторок. Документ включає виділення додаткових $310 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 мільярдів для лікарень, $25 мільярдів на тестування, $60 мільярдів на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій, а також іншу допомогу.

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Таким чином, новий законопроєкт націлений доповнити історичний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця з метою пом'якшення наслідків від пандемії коронавірусу для економіки США.