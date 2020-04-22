Сенат США схвалив допомогу бізнесу й медицині майже на $500 мільярдів

Верхня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що передбачає виділення $484 млрд на допомогу малому бізнесу, а також системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє The Hill.

"Сенат у вівторок схвалив законопроєкт про новий пакет допомоги в розмірі близько $484 млрд для малого бізнесу та лікарень, також виділяється більше коштів для тестування", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що таким чином був покладений край тривалим суперечкам законодавців та адміністрації США щодо розмірів цього пакету. Тільки в обід вівторка у Трампа оголосили про консенсус у всіх питаннях, і вже за кілька годин Сенат ухвалив відповідний законопроєкт.

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Зокрема, він додатково виділяє $310 млрд на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 млрд отримають лікарні, $25 млрд піде на тестування, $60 млрд - на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня обидві палати Конгресу США ухвалили - а Трамп затвердив - закон про виділення близько $2,2 трлн на пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки США.