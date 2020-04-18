США презентували план триетапного відновлення країни після карантину

Уряд США розробив план триетапного відновлення життя в країні та виходу з карантину.

Про це повідомляє CNN.

Відповідно до плану, штати, які відповідають певним критеріям, серед яких зменшення випадків захворювання протягом 14-денного періоду, можуть перейти до першого етапу виходу з карантину. Він, зокрема, передбачає, що лише вразливим категоріям громадян рекомендуватимуть залишатися вдома.

Працівникам рекомендуватимуть повертатися на роботу "поетапно", працюючи дистанційно там, де це можливо. На цьому етапі спортзали та деякі інші громадські заклади, такі як кінотеатри, зможуть поновити роботу, тоді як бари та школи мають залишатися зачиненими.

Якщо після цих заходів небуде зафіксовано зростання захворюваності, на другому етапі будуть дозволені нетермінові подорожі громадян, школи зможуть поновити навчання, барам дозволять працювати не на повну потужність.

У разі збереження позитивної тенденції можна буде перейти до третього етапу, на якому майже всі карантинні заходи будуть скасовані, хоча вразливим категоріям громадян рекомендуватимуть зберігати певне соціальне дистанціювання.

Водночас, остаточна відповідальність за рішення, коли саме закінчувати карантинні заходи, покладається на губернаторів штатів.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

У США зафіксована найбільша кількість підтверджених випадків зараження та смерті: коронавірус там підтверджено у 710 272 людей, з них 37 175 померло та 63 510 одужало.

Фото: AA