США збільшили допомогу Україні для протидії COVID-19

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) збільшило гуманітарну допомогу Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.

Про це повідомило в ніч проти п'ятниці Посольство України в Вашингтоні.

"Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

Крім того, допомога з боку США "сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької і Луганської областей".

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У цьому зв'язку, Посольство України в США висловило подяку американським партнерам "за підтримку та злагоджені зусилля".

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є незалежним відомством федерального уряду США та відповідає за невійськову допомогу іншим країнам з боку Сполучених Штатів. Адміністрація Агентства діє в координації з Державним Секретарем США.