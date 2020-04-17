Трамп оприлюднив стратегію відновлення економіки США після пандемії

Президент США Дональд Трамп оприлюднив керівні принципи щодо відновлення американської економіки після пандемії, які передбачають покрокове скасування обмежень в окремих штатах з ретельним відстеженням ситуації.

Глава Білого дому представив новий план у четвер, під час регулярного брифінгу щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми відкриваємо не все й одразу, а робитимемо все крок за кроком, обережно", - зауважив президент.

Він наголосив, що все американське суспільство бере участь у війні проти невидимого ворога. "І хоча ми маємо залишатися пильними, вже зараз зрозуміло, що наша агресивна стратегія працює", - зазначив Трамп.

Загалом, план призначений, передусім, для губернаторів штатів, яким рекомендується приймати рішення на місці щодо поступового скасування карантинних заходів. При цьому зазначається, що передумовою для таких рішень має бути стабільна негативна траєкторія показників кількості підтверджених інфікованих COVID-19, а також грипом у кожному штаті. Причому, така тенденція має зберігатися не менше ніж 14 днів.

Крім того, на місцях повинна бути гарантована наявність місць у лікарнях, запроваджена надійна програма тестування, в тому числі, для лікарів.

Програма поділяється на три етапи. На першому зберігатимуться обмеження соціального дистанціонування, наприклад, щодо перебування в одному місці не більше 10 людей, а також заборони на подорожі без необхідності. На другому етапі ці обмеження можуть бути значно послаблені, а на третьому – скасовані повністю.

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Передбачається, що першими можуть поновити звичайну діяльність штати з низьким рівнем інфікованості населення за умов зниження темпів захворюваності та збільшення кількості тестування населення. При цьому, губернатори наділятимуться повноваженнями вносити зміни в реалізацію плану на місцях або взагалі не відкривати бізнес і виробництво в випадках, якщо ризик залишається високим.

Нагадаємо, станом на п'ятницю в США зафіксовано понад 670,3 тис. інфікованих коронавірусом. При цьому, більше 32,9 тис. людей померли, 54,7 тис. повністю одужали.

Фото: Official White House Photo