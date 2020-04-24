Витрати на відеоігри у період пандемії у світі зросли до $10 мільярдів

Витрати на відеоігри у березні зросли до 10 мільярдів доларів через карантин у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це заявили розробники найпопулярніших відеоігор Superdata, пише 20minutes

"Люди долучаються до відеоігор під час кризи COVID-19, а більшість гравців використовує онлайн-ігри, щоб підтримувати зв'язок один з одним. Загальні витрати на відеоігри у березні зросли до 10 мільярдів доларів США", - заявили у SuperData.

За даними компанії, цей рекордно високий рівень продажів прямо пов’язаний з обмежувальними заходами у світі. Доходи від основних ігрових приставок підскочили до $1,5 мільярда із $883 мільйонів у лютому, а прибутки від основних комп'ютерних ігор збільшилися на 56% - до $567 мільйонів. Ці категорії ігор особливо популярні в Європі та США, де обмежувальні заходи для стримування поширення коронавірусу змусили місцевих жителів залишатися вдома.

Як повідомлялося, у світі від пандемії COVID-19 вже загинуло щонайменше 181 234 людини. У 193 країнах діагностовано понад 2 602 670 випадків зараження на коронавірус. В Європі від пандемії загинуло щонайменше 112 855 людей, майже дві третини всіх смертей.

"Цей вірус буде супроводжувати нас тривалий час", - попереджає ВООЗ у той час, коли в США зростає нетерпіння, а Європа готується до скасування карантину на тлі економічної кризи.