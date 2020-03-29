Закохайтесь у світи відеоігор, які я малюю – Даніель Доку

«Мені хочеться, щоб ви закохались у світи, які я малюю у відеоіграх, a не просто пробігли повз дерево» – художник-концептуаліст Даніель Доку.

Людська фантазія меж не має, й у всесвіті нічого більше не вигадати, винайти, вдосконалити. Все давно та одночасно існує. Або – рано чи пізно – ми, людство, його створимо. Або: зруйнуємо. Все залежить від того – архітектори ми світу або дістройєри?

Природно, що з такими думками румунський художник-концептуаліст Даніель Доку (Daniel Dociu; 1957) не народився, коли побачив цей світ у повітовому Клужі, північний захід Румунії. Втім, ще в підлітковому віці юнак цими сміливими ідеями надихнувся, коли в рідному місті вивчав архітектуру в Академії витончених мистецтв.

Здобувши в 1982 р. ступінь магістра в галузі промислового дизайну, він шукав свій космос на батьківщині. Протягом цілої декади молодший доцент викладав у рідній Академії, потім поїхав світ за очі: працював графічним дизайнером в Афінах, дизайнером промислових виробів у Німеччині, поки не став вільним художником.

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Що це означає? Даніель Доку став світотворчим творцем.

- Я – людина, я бачу і мені дуже важливо те, що я саме бачу. Адже побачене може торкнутися душі, збурити певні емоції і викликати переживання. Тому моя робота спрямована саме в цьому напрямку… Мені хочеться, щоб ви закохались у світи, які я малюю у відеоіграх, a не просто пробігли повз дерево в грі, подумавши “це дерево якось дуже схоже на справжнє дерево”, – але за п'ять хвилин… назавжди забули про нього.

Від скаженого соціалізму до шаленого капіталізму один крок; між ними – випалена земля соціальних катаклізмів. За останню декаду Даніель Доку здолав довгий шлях – від сучасної архітектури, через графічний дизайн, до комп’ютерного дизайну. Адже світ накривав дев’ятий вал відеоігор.

У 1990 р. румунський художник вирушив до США, де замешкав у Сіетлі, штат Вашингтон. Хотілося брати участь у створенні нових цифрових світів, і в 1992-2003 рр. Даніель Доку перетворився на одного із відомих розробників відеоігор. Дизайнер співпрацював з такими знаними компаніями, як “SquareSoft”, “Electronic Arts Seattle”, “Zipper Interactive”, “ArenaNet”, “EA Canada”, а в 2007 р. став арт-директором південнокорейської корпорації “NCsoft North America” штаб-квартира якої знаходиться в Остіні, Техас.

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У чому завжди полягає творча сміливість Даніеля Доку?

- Звичайно, більшість розробників намагаються уникнути ризику, тому вони умоглядно створюють світи і ставлять завдання графікам, ґрунтуючись на смаках абсолютної більшості гравців. Вони намагаються догодити всім, забуваючи про справжнє призначення художників і ґeйм-дизaйнeрів, їхній талант, політ думки і фантазії, і я їх чудово розумію. На щастя, для мене, компанія "“ArenaNet” їде іншим шляхом, надаючи велику свободу творчості при розробці відеоігор. У свою чергу, я прагну будь-що зберегти складний баланс між творчістю художників, його прагненнями і баченням графічної концепції, вимогами видавців та розробників і потребами гравців.

Як серед ґеймерів, так і в індустрії digital-розваг Даниель Доку став справжнім гуру концепт-дизайну. Окрім іншого, він паралельно живе у реальному та відеосвіті, адже свого часу подарував зовнішність батьку Грегорі в популярній відеогрі “Half-Life 2”. Масштаби відеоробіт Даніеля Доку, а саме: “Guild Wars”, “Need for Speed”, “FIFA Soccer”, “MechWarrio”, “James Bond 007”, – завжди вражали масову аудиторію неймовірною величністю і фантастичною реалістичністю.

Який його творчий метод? Хочете послухати?

- Настрій – це те, що приходить до нас природним чином, і він важливіший, ніж структура або форми... Тож у творчості я дозволяю собі керуватися інтуїцією.

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Два роки тому 60-річний метр комп’ютерної ілюстрації поступився кріслом арт-директора в “ArenaNet”, яка в США вважається дочірнім підприємством “NCsoft North America”, – своєму синові Хорії (Horia Dociu), а сам прийняв... аналогічну посаду, стати візуальним двигуном у такому гіганті світової індустрії розваг, як “Amazon Game Studios”.

Перед батьком і сином завдання сьогодні поставлені вельми схожі – створити інструментарій для додавання в гру турнірів, таблиць лідерів, інших важливих багатокористувацьких елементів, адже аудиторію цікавить командний шутер з боями шість на шість. Учасників. Це ті революції, що й досі відбуваються в головах та творчих майстернях. Аби ви уявляли ціну питання, зауважу: лише на контент і технології “Amazon Game Studios” в 2017 р. витратили $22 млрд.

Тим часом для династії Доку технологічні рецепти відцифрованих революцій прості. Даніель і Хорія воліють: спочатку – зробити начерки, скіли на папері – фарбами чи вугіллям і лише потім – відцифровувати та опрацьовувати деталі у новітніх програмах комп’ютерної графіки. Робота в сфері цифрового дизайну дозволяє батькові і синові реалізувати найсміливіші архітектурні фантазії, хоча і в дещо похмурій, мінорній естетиці.

Художник-концептуаліст Даніель Доку

Досить слів, відкрийте для себе містичне 3D-далекобачення та фентезійний реалізм від одного з найдивовижніших концепт-художників сучасності. До вашої уваги – “Клаптики чистого неба” (“Scraps Of The Untainted Sky”): епічна антиутопія від Даніеля Доку. Як стверджував вельмишановний Артур Кларк?

- Минуле може лише визначати передумови, але воно не здатне вказувати шлях.

Олександр Рудяченко