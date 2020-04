ВООЗ застерігає про спалах кору у Конго на тлі пандемії коронавірусу

Про це повідомляє ВООЗ у Twitter.

"Спалах кору, що стався минулого року у Демократичній Республіці Конго, який забрав понад 6 500 життів в країні, котра, окрім того, потерпала від епідемії Еболи, свідчить про важливість забезпечення таких медичних послуг, як вакцинація, навіть в умовах надзвичайної ситуації", - йдеться у дописі.

Last year’s deadly #measles outbreak in #DRC, which took 6500+ lives in a country already facing its largest Ebola outbreak, highlights the importance of maintaining essential health services like immunization in times of emergency.https://t.co/2sI20T9oev