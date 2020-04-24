ВООЗ застерігає про спалах кору у Конго на тлі пандемії коронавірусу

ВООЗ застерігає про спалах кору у Конго на тлі пандемії коронавірусу

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що відмова від планової вакцинації в умовах пандемії коронавірусу може привести до виникнення спалаху кору у Конго.

Про це повідомляє ВООЗ у Twitter.

"Спалах кору, що стався минулого року у Демократичній Республіці Конго, який забрав понад 6 500 життів в країні, котра, окрім того, потерпала від епідемії Еболи, свідчить про важливість забезпечення таких медичних послуг, як вакцинація, навіть в умовах надзвичайної ситуації", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, спалах Еболи у Конго тривав з 2018 року та забрав життя близько 2200 осіб. Загалом з 2005 року ВООЗ через цю недугу оголошувала надзвичайний міжнародний стан п'ять разів.

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