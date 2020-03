У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола

Про це повідомили у пресцентрі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Останньою хворою була жінка на ім'я Масіка Семіда. У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру. З цієї нагоди лікарі, які вилікували хворих, навіть влаштували танець.

An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC, our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e