У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола

У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола

Укрінформ
В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола - 3 березня вилікувалася остання жінка.

Про це повідомили у пресцентрі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Останньою хворою була жінка на ім'я Масіка Семіда. У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру. З цієї нагоди лікарі, які вилікували хворих, навіть влаштували танець. 

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Нагадаємо: спалах Еболи у Конго тривав з 2018 року та забрав життя близько 2200 осіб. Загалом з 2005 року ВООЗ через цю недугу оголошувала надзвичайний міжнародний стан п'ять разів.

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