Першу вакцину від лихоманки Ебола запускають у виробництво

Єврокомісія оголосила у вівторок про початок ринкового виробництва першої вакцини від лихоманки Ебола, яку було розроблено європейськими вченими.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

«Сьогодні Європейська комісія ухвалила рішення, яке надає ринковий дозвіл (європейській компанії) на реалізацію вакцини проти еболи. Ця вакцина, названа Ervebo, створювалася з часів спалаху Еболи у Західній Африці у 2014 році. Вона вже використовується як частина спеціального протоколу для захисту людей, які піддаються ризику інфікування, зокрема, медичних працівників, або людей, які мали контакт із інфікованими особами», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Таке рішення прийнято за рекомендацією Європейської медичної агенції (EMA), яка оцінила переваги й ризики, що пов’язані із застосуванням вакцини, зокрема, після оголошення про проведення випробування другого покоління цього препарату, яке триває у Демократичній Республіці Конго.

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У дослідженнях в рамках проєкту щодо створення вакцини, який здійснено з використанням фондів європейської програми Horizon 2020, брали участь заклади з охорони здоров’я африканських країн (зокрема – Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї), а також ВОЗ, організація «Медики без кордонів» та Норвезький інститут здоров’я.

За повідомленням Єврокомісії, витрати на розробку вакцини проти еболи з 2015 року склали близько 12,4 мільйони євро.

Як повідомляв Укрінформ, у середині липня Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила статус надзвичайної ситуації міжнародного масштабу у зв'язку з масовим поширенням вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго.