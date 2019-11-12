Першу вакцину від лихоманки Ебола запускають у виробництво
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.
«Сьогодні Європейська комісія ухвалила рішення, яке надає ринковий дозвіл (європейській компанії) на реалізацію вакцини проти еболи. Ця вакцина, названа Ervebo, створювалася з часів спалаху Еболи у Західній Африці у 2014 році. Вона вже використовується як частина спеціального протоколу для захисту людей, які піддаються ризику інфікування, зокрема, медичних працівників, або людей, які мали контакт із інфікованими особами», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Таке рішення прийнято за рекомендацією Європейської медичної агенції (EMA), яка оцінила переваги й ризики, що пов’язані із застосуванням вакцини, зокрема, після оголошення про проведення випробування другого покоління цього препарату, яке триває у Демократичній Республіці Конго.
У дослідженнях в рамках проєкту щодо створення вакцини, який здійснено з використанням фондів європейської програми Horizon 2020, брали участь заклади з охорони здоров’я африканських країн (зокрема – Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї), а також ВОЗ, організація «Медики без кордонів» та Норвезький інститут здоров’я.
За повідомленням Єврокомісії, витрати на розробку вакцини проти еболи з 2015 року склали близько 12,4 мільйони євро.
Як повідомляв Укрінформ, у середині липня Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила статус надзвичайної ситуації міжнародного масштабу у зв'язку з масовим поширенням вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго.