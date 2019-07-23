ЄС хоче дати ще грошей на боротьбу зі спалахом Еболи в Конго
Про це у понеділок заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідіс під час спілкування з директором Всесвітньої організації охорони здоров’я доктором Тедросом Адханом Гебрейєсусом, повідомляється на сайті Європейської комісії.
«У цей критичний момент, міжнародна спільнота має подвоїти зусилля у боротьбі з Еболою. Ми мусимо зробити висновки за наслідками ситуації у Західній Африці, щоб не допустити подальшого розповсюдження хвороби. Треба поспішати. Євросоюз залишається на передовій цієї боротьби, та надає підтримку як ВООЗ, так і уряду Конго. Ми готові надати додаткову допомогу, як шляхом розгортання Європейського медичного корпусу, так і додатковим фінансуванням», - зауважив єврокомісар.
З початку спалаху лихоманки Ебола минулого року Євросоюз вже надав для боротьби з хворобою 17 мільйонів євро, а також надіслав на місце події експертів та організував повітряну доставку гуманітарних вантажів.
Водночас, з використанням Європейського механізму гуманітарного захисту, ЄС продовжує допомагати сусіднім з ДРК країнам, зокрема, Уганді, Південному Судану, Руанді та Бурунді у заходах із запобігання розповсюдження хвороби та у готовності до реагування, за необхідністю.