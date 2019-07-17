ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через вірус Ебола в Конго

Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила статус надзвичайної ситуації міжнародного масштабу у зв'язку з масовим поширенням вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ВООЗ, поширеному в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив сьогодні поширення вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго (ДРК) надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародне занепокоєння", - зазначається в повідомленні.

"Настав час для світу звернути увагу на це й подвоїти наші зусилля. Ми повинні співпрацювати спільно з ДРК, щоб покласти край цьому спалаху й побудувати кращу систему охорони здоров'я", - заявив у цьому зв'язку глава ВООЗ.

Він також вказав, що Організація впродовж майже року докладає зусиль у боротьбі із захворюванням.

ВООЗ підкреслила, що кордони країни не повинні бути закриті, додавши, що ризик поширення захворювання за межами постраждалого регіону не високий.

На цьому тижні перший випадок інфекції був зафіксований у місті Гома, де проживає понад мільйон людей.

Свою заяву доктор Тедрос зробив після засідання Міжнародного комітету з питань надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, створеного через спалах вірусу Еболи в ДРК. Комітет заслухав звіти про останній розвиток подій, що відбулися в період спалаху та обговорив можливі заходи для реагування на ситуацію. Це стало вже четвертим засіданням Комітету з моменту оголошення спалаху 1 серпня 2018 року.

Попередній серйозний спалах Еболи у Західній Африці вбив понад 11 000 осіб. Тоді спалах був класифікований як третій (вищий) рівень небезпеки, що вимагає негайної масштабної мобілізації ВООЗ. ООН також визнала серйозність надзвичайної ситуації, запровадивши значний обсяг гуманітарної допомоги в якості додаткових заходів реагування.