У Конго від Еболи померли вже понад 1,5 тисячі осіб
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я.
“1504 особи загинули у Конго після того, як заразилися вірусом Еболи з початку епідемії в серпні”, - йдеться у повідомленні.
За даними ВООЗ, також підтверджено про 2 275 випадків зараження вірусом Еболи.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго заявляли про 1346 смертей від лихоманки Ебола.
Як повідомлялося, епідемію Еболи було оголошено в провінції Північне Ківу на сході ДР Конго 1 серпня минулого року, після чого хвороба поширилася на сусідню провінцію Ітурі.
У травні Євросоюз додатково виділив 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки. За оцінками європейських експертів, Ебола в Конго залишається серйозною загрозою, тому необхідно зробити все можливе, щоб зупинити поширення епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші заходи.