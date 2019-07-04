У Конго від Еболи померли вже понад 1,5 тисячі осіб

Кількість смертей від лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго з моменту початку епідемії зросла до 1504.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

“1504 особи загинули у Конго після того, як заразилися вірусом Еболи з початку епідемії в серпні”, - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, також підтверджено про 2 275 випадків зараження вірусом Еболи.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго заявляли про 1346 смертей від лихоманки Ебола.

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Як повідомлялося, епідемію Еболи було оголошено в провінції Північне Ківу на сході ДР Конго 1 серпня минулого року, після чого хвороба поширилася на сусідню провінцію Ітурі.

У травні Євросоюз додатково виділив 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки. За оцінками європейських експертів, Ебола в Конго залишається серйозною загрозою, тому необхідно зробити все можливе, щоб зупинити поширення епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші заходи.