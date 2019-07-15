У Конго підтвердили перший випадок Еболи в місті-мільйоннику

У Демократичній Республіці Конго вперше підтвердили випадок захворювання на Еболу в великому місті з більше, ніж 2 мільйонами населення.

Про це повідомляє BBC.

"У Міністерстві охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго підтвердили перший випадок Еболи в місті Гома на сході країни з більш, ніж 2 мільйонами населення", - йдеться в повідомленні.

Еболу було виявлено в одного з пасторів, який приїхав у Гому на автобусі цієї неділі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вже заявили, що цей випадок може створити суттєву загрозу для населення цього міста, яке є одним із головних транспортних вузлів ДР Конго. Водночас у ВООЗ впевнені в успішному подоланні загрози та уже скликали термінову нараду з цього приводу.

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Як відомо, епідемія Еболи виникла на сході ДР Конго рік тому. Її жертвами стали вже 1600 людей. Це другий найбільший спалах цього небезпечного вірусного захворювання в Африці.

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