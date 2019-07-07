Уганда здолала спалах лихоманки Ебола

Медикам Уганди вдалося придушити спалах лихоманки Ебола, місяць тому зафіксований на заході країни.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на спільну заяву МОЗ Уганди і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

“Усі люди, які контактували з підтвердженими випадками в четвер, завершили обов'язковий 21-денний термін спостереження без розвитку будь-яких ознак або симптомів захворювання. Зараз ніхто не перебуває на періодичній перевірці, це означає, що передача Еболи в районі Касесе була ефективно перервана механізмом реагування на хворобу в країні", - йдеться в заяві

Зазначається, що з урахуванням дедалі більшого числа підтверджених випадків захворювання в Демократичній Республіці Конго (ДРК) Уганда, як і раніше, перебуває у стані підвищеної готовності. Всім, хто приїжджає до країни, рекомендується дотримуватися належних заходів профілактики Еболи.

Як повідомлялося, спалах Еболи в Уганді було підтверджено 11 червня - після того як вірус виявили у п'ятирічного хлопчика, який повернувся з поїздки в сусідню ДРК.

Відтоді в Уганді було підтверджено три випадки зараження - всі троє хворих загинули.