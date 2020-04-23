Заводи Volkswagen поновлюють виробництво

Кілька автомобільних заводів у Німеччині відновлюють цього тижня виробництво, в тому числі Volkswagen.

Про це інформує концерн на своєму сайті.

«Завод у Цвікау сьогодні повільно і поступово починає виробництво електромобіля моделі ID.3», - інформує компанія.

Виробництво електрокара, якого ще немає на європейських ринках, розпочалося 23 квітня зі зниженою потужністю та підвищеними заходами гігієнічної безпеки. Окрім того, що робочі працюють на відстані, в масках і рукавичках, між ними встановлено захисні екрани, до того ж скорочено робочий день.

«Йдеться про те, щоб забезпечити здоров'я працівників нашої компанії і в той же час відповідально відновити бізнес», - заявив член правління E-Mobility для бренду Volkswagen і речник управління Volkswagen Саксонія Томас Ульбріх.

На першій фазі «перезапуску» щодня в Цвікау буде вироблятися 50 штук ID.3, що становить приблизно третину докризового обсягу.

З 27 квітня планується відновити виробництво Golf у Цвікау і того ж дня запрацюють заводи у Дрездені, Хемніці, Вольфсбурзі, Емдені та Ганновері.

Завод у Цвікау з 8 тисячами робітників - перший з потужностей концерну в Німеччині, який повернувся до виробництва після більш ніж місячної перерви. Раніше відновили роботу виробничі лінії Volkswagen у Китаї.

Ще в понеділок після 4 тижнів простою повернулися частково до виробництва заводи Daimler. Щонайменше до кінця місяця застосовується короткий день. Близько 80% із майже 170 тис працівників компанії у Німеччини постраждали від кризи.

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Наступного тижня у Німеччині буде проведена відеоконференція з питань виробництва автомобілів, повідомив 23 квітня Марку Зедер, прем'єр-міністр Баварії, де розташована, зокрема, штаб-квартира та виробнича база BMW.

Фото: dpa