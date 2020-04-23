Коронавірус переростає у кризу прав людини - генсек ООН

Пандемія коронавірусу (COVID-19) швидко стає кризою прав людини у світі.

Про це у Twitter заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«COVID-19 є кризою охорони здоров’я, яка швидко стає кризою прав людини», - написав він.

Гутерреш додав, що люди та їхні права повинні бути у центрі уваги.

Генсек ООН також наголосив, що загрозу становить сам вірус, а не люди.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них – 721 734 особи одужали та 184 235 осіб померли.