У Росії — 62,7 тисячі хворих із коронавірусом

У Російській Федерації за минулу добу зареєстрували 4,7 тисячі випадків коронавірусу, загальна кількість хворих наблизилася до 63 тисяч.

Такі дані оприлюднено на сайті стопкоронавирус.рф.

Повідомляється, що за 22 квітня в Росії зареєстровано 4763 нових випадки COVID-19 у 79 регіонах; разом загальна кількість хворих становить 62 697 осіб.

Згідно з даними порталу, 5 нових випадків коронавірусу зафіксовано в окупованому Росією Криму, ще 6 - у Севастополі. Загалом на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 76 випадків.

У Росії найбільше нових інфікувань у Москві - 1959. У Підмосков'ї - 688 нових заражень, у Петербурзі - 191 випадок.

Читайте також: У Польщі кількість померлих від коронавірусу зросла до 435

Загальна кількість жертв коронавірусу в РФ досягла 555 осіб, за останню добу померли 42 особи.

Ще 471 особа за останні 24 години одужала після перенесеного захворювання, кількість тих, хто одужав, за весь час зросла до 4863.

За даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 645 961 випадок зараження коронавірусом, із них 184 336 - летальних, 723 297 осіб одужали.