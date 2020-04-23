У Польщі кількість померлих від коронавірусу зросла до 435

Станом на 23 квітня кількість заражених кронавірусом в Польщі зросла до 10364-ти, померлих – до 435 осіб, а тих, хто вилікувався – 1740 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я Польщі у Twitter.

“Кількість заражених коронавірусом становить 10346 осіб, 435 померли”, - поінформували у МОЗ Польщі.

У лікарнях з коронавірусною інфекцією перебувають майже 3,1 тис. осіб, на домашньому карантині – понад 103 тис., під епідеміологічним наглядом – близько 22 тис.

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусної інфекції, становить 1740 осіб.

За останню добу польська поліція перевірила стан дотримання карантинного режиму у понад 86 тис. людей і зафіксувала 170 випадків його порушення.

Як зазначив в інтерв’ю PAP міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, у країні є 10,5 тис. місць в інфекційних лікарнях, з яких зараз зайнято менше 1/3. Крім того, у Польщі є 1,4 тис. апаратів штучної вентиляції легень, з яких зараз використовується лише 10%.

За його словами, понад 80 лабораторій у Польщі роблять в середньому близько 12 тис. тестів на добу. Водночас наявні можливості дозволяють виконувати не менше 20 тис. тестів на добу.

Шумовський зазначив, що на сьогодні між лікувальними закладами РП розподілено 23 млн масок, 18 млн рукавичок, 2 млн літрів дезінфікуючих засобів, 750 тис. штук захисних комбінезонів.

Глава МОЗ також повідомив, що у Польщі пік захворювань на COVID-19 усе ще не наступив, але вдалося не допустити до різкого збільшення кількості заражених. За його оцінками, другу хвилю захворювань на коронавірус можна очікувати восени цього року. Водночас про перемогу над вірусом можна буде говорити лише тоді, коли буде розроблено вакцину, а це - перспектива кільканадцяти місяців.

Як повідомлялося, з 20 квітня у Польщі відбувається поетапне послаблення режиму обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19. Зокрема, на першому етапі відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі.